André Gomes foi eleito esta terça-feira presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), liderando a única lista a sufrágio, com 24 votos a favor, registando-se ainda cinco votos em branco e dois nulos, informou o organismo.

O presidente eleito da comissão executiva, André Gomes, de 42 anos, é o atual diretor do Núcleo de Promoção, Animação e Informação Turística da RTA, cargo que desempenha desde setembro de 2018.

As eleições para a comissão executiva e para a mesa da Assembleia Geral da RTA decorreram esta terça-feira, na sede da entidade regional, em Faro, resultando na eleição da única lista concorrente para o mandato de 2023-2028.

André Gomes sucederá no cargo de presidente da comissão executiva a João Fernandes, que liderava o organismo desde 2018.

Em fevereiro, João Fernandes revelou à Lusa que não iria concorrer a um segundo mandato à frente da instituição, devido à legislação que regula a limitação de mandatos nas Entidades Regionais de Turismo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para o novo mandato dos órgãos sociais da RTA, foram eleitos para o órgão executivo Fátima Catarina, atual vice-presidente da comissão executiva, e o diretor do Aeroporto de Faro, Alberto Mota Borges.

Este órgão integrará ainda o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, membro cooptado como representante dos municípios, e o presidente da Algarve Golf — Associação Regional de Golfe do Sul, José Matias, membro cooptado como representante das entidades privadas com interesse no desenvolvimento e valorização turística que participam na RTA.

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins, foi reeleito presidente da Mesa da Assembleia Geral da RTA na mesma lista, enquanto a presidente da Associação Portuguesa de Portos de Recreio (APPR), Isolete Correia, foi reeleita secretária.

A tomada de posse está marcada para 01 de agosto.