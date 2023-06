No Equador, uma mulher de 76 anos sentiu-se mal, foi transportada para o hospital e declarada morta. Porém, quase cinco horas depois de já estar fechada num caixão, os familiares descobriram que, afinal, os médicos tinham-se enganado. A idosa estava viva.

Foi na passada sexta-feira que Bella Montoya foi transportada para o Hospital Martin Icaza, em Babayoho. Às 12h, três horas depois de dar entrada, os médicos disseram ao filho que a mãe tinha morrido após, alegadamente, sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Ficou no caixão das 14h até depois das 18h, altura em que os familiares o abriram para mudar a roupa da mulher para o funeral e posterior enterro. Foi aí que perceberam que estava a respirar. “A minha mãe começou a mexer a mão esquerda, a abrir os olhos, a boca…”, contou o filho, Gilber Rodolfo Balberán Montoya, ao jornal do Equador El Universo. Um vídeo do momento em que os parentes descobrem que Bella Montoya está viva tem sido partilhado nas redes sociais, especialmente no Twitter.

An Ecuadorian woman has risen from the 'dead' after almost being buried alive.

Shocking video footage shows the moment 76-year-old Bella Montoya was rescued from a coffin after being stuck inside for over four hours. Her family discovered her as they were preparing to change her… pic.twitter.com/JfjqSUykBi

