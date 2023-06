Gustavo Correia foi o árbitro com maior média de faltas assinaladas por jogo na I Liga portuguesa de futebol 2022/23, enquanto Tiago Martins foi o que mostrou mais cartões amarelos por partida.

De acordo com as estatísticas disciplinares de cada partida divulgadas no site oficial da Liga de clubes (LPFP), o ‘juiz’ da Associação de Futebol (AF) do Porto, de 31 anos, foi escalado para dirigir 16 encontros da última edição do campeonato, tendo terminado a prova com um total de 532 faltas assinaladas, ou seja uma média de 33,3 infrações por jogo, mais cinco pontos do que a média de faltas da competição (28,4).

Contudo, o árbitro que mais faltas registou em toda a competição foi Fábio Veríssimo, com um total de 639, mas o ‘juiz’ da AF Leiria foi também aquele que mais encontros dirigiu (21), pelo que a média acabou por ser inferior à de Gustavo Correia, com 30,4 assinaladas por partida.

João Pinheiro, com um total de 549, e Manuel Oliveira, com 545, completam o ‘pódio’ dos que mais faltas assinalaram na competição, embora em termos de média por partida tanto um como outro nem sequer entrem no top 10, tendo em conta que o ‘juiz’ da AF Braga participou em 20 jogos (média de 27,5) e o da AF Porto esteve presente em 19 (média de 28,7).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre os 23 árbitros designados para apitarem os 306 encontros do campeonato que terminou há pouco mais de duas semanas, Ricardo Baixinho (AF Lisboa) e Carlos Macedo (AF Braga) foram o segundo e terceiro mais ‘castigadores’, atrás de Gustavo Correia, com médias de 32 e 31,6, respetivamente, sendo que o primeiro dirigiu 10 jogos e o segundo esteve em nove.

No polo oposto, Tiago Martins (AF Lisboa) foi o ‘juiz’ com média mais baixa de infrações em 2022/23, com 22,7 por encontro, logo seguido por Manuel Mota (AF Braga), que registou 23, e Cláudio Pereira (AF Aveiro), com 24,3.

Da contabilidade das médias excluem-se os franceses Pierre Gaillouste e Bastien Dechépy, que, ao abrigo do protocolo de intercâmbio com a Liga gaulesa, dirigiram cada qual um jogo da I Liga portuguesa, com o primeiro a assinalar 24 faltas e o segundo 28.

Ainda que tenha sido o árbitro com menor média de faltas por jogo, Tiago Martins acabou por ser o que registou maior média de cartões amarelos exibidos por encontro (7,4), face aos 74 que mostrou nas 10 partidas que dirigiu, à frente de Gustavo Correia (6,5) e de António Nobre (6,3).

Em termos totais, Fábio Veríssimo (122), Artur Soares Dias (122) e Manuel Oliveira (115) integram o pódio dos ‘juízes’ com mais cartões amarelos exibidos em toda a I Liga 2022/23.

Já Miguel Nogueira, da AF Lisboa, foi o que menos amarelos exibiu por encontro, com uma média de 3,8 (42 em 11 partidas), seguindo-se Manuel Mota (4,2) e Nuno Almeida (4,9), sendo que este último, em contraste, acabou por ser o que mais vermelhos mostrou, a par de Fábio Veríssimo, ambos com nove.

Neste particular dos cartões vermelhos (diretos ou resultantes de acumulação), João Gonçalves (AF Porto) foi o ‘juiz’ que mais puniu os jogadores, tendo exibido seis nas nove partidas que arbitrou, o que lhe confere uma média de 0,66 por partida, ou seja mais de um vermelho a cada dois encontros.