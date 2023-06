Uma mulher britânica de 44 anos foi condenada a uma pena de prisão de 28 meses por tomar a pílula abortiva depois do limite legal permitido no Reino Unido, avançou a agência de notícias PA Media, citada pela CNN.

A sentença foi declarada na segunda-feira por um juiz do tribunal de Stoke-on-Trent. A mãe de três filhos declarou-se culpada na acusação por uso de drogas ou instrumentos para fazer um aborto, depois de se ter declarado inocente num julgamento anterior. Vai servir 14 meses na cadeia e a restante pena em licença. A sentença máxima para este crime no Reino Unido é de prisão perpétua.

De acordo com a acusação, a mulher pesquisou vários produtos relacionados com abortos nos meses entre fevereiro e maio de 2020, tendo engravidado em finais de 2019. Acabou por receber medicação abortiva por correio, depois de conversar com uma enfermeira do Serviço de Aconselhamento Britânico, que concluiu pelas suas respostas — “mentiras”, apontou a acusação — que estaria grávida de sete semanas.

Cinco dias depois de receber a medicação, entrou em trabalho de parto em casa. Sem sucesso, uma equipa de paramédicos tentou ressuscitar o recém-nascido, que foi declarado morto no hospital. A sua autópsia revelou que seria um nado-morto, teria entre 32 e 34 semanas e que a causa da morte foi a toma da pílula abortiva.

A atual lei da interrupção voluntária da gravidez no Reino Unido determina que este é permitido mediante a toma da pílula abortiva em casa se a gravidez for de 10 ou menos semanas. No entanto, os abortos podem ser feitos numa unidade de saúde até às 24 semanas e, em situações excecionais, após esse período, caso se conclua, entre outros quadros, que a mãe corre perigo de vida.