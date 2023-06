A acusação histórica de Donald Trump, na terça-feira em Miami, polarizou a comunicação social norte-americana, com meios pró-Republicanos a atacarem o processo e outros a criticarem a postura do ex-presidente norte-americano e seus apoiantes.

Enquanto os canais CNN e MSNBC optaram por não transmitir o discurso de Trump após a acusação, a pró-Republicana Fox News referiu-se ao Presidente norte-americano, Joe Biden, como “aspirante a ditador”, ilustrando a forte polarização do clima político nos Estados Unidos.

“Aspirante a ditador fala na Casa Branca depois de ter o seu rival político detido”, dizia um rodapé da Fox News, pouco antes das 21h00 de terça-feira (hora local, perto das 02h00 de quarta-feira em Lisboa), legendando imagens de Joe Biden a falar num ecrã dividido com Trump, que discursava perante os seus apoiantes, num dos seus complexos de golfe, no estado de Nova Jérsia.

Algumas horas antes, Trump havia declarado a sua inocência face às 37 acusações federais que enfrenta, relacionadas com documentos confidenciais da Casa Branca, incluindo informações sobre armas nucleares, e que não devolveu aos Arquivos Nacionais após o fim do seu mandato presidencial.

O polémico rodapé da Fox News, muito comentado nas redes sociais, surgiu durante o “Fox News Tonight”, programa do horário nobre que recentemente substituiu um outro programa apresentado por Tucker Carlson, popular apresentador conservador demitido em abril.

Por seu lado, canais como CNN e MSNBC decidiram na noite de terça-feira não transmitir o discurso de Donald Trump em direto, depois de cobrirem a sua acusação, “porque, francamente, ele diz muitas coisas que não são verdadeiras e que às vezes são potencialmente perigosas”, disse o jornalista da CNN Jack Tapper durante a emissão.

A CNN havia sido criticada por ter transmitido um programa ao vivo com Donald Trump em 10 de maio, uma sessão de perguntas e respostas com eleitores Republicanos durante a qual o ex-presidente multiplicou provocações e desinformação sobre o resultado das eleições presidenciais de 2020, das quais saiu derrotado.

O programa havia sido mal recebido internamente e acelerou a saída do CEO da CNN, Chris Licht, na semana passada.

No The New York Times, o colunista Bret Stephens teceu duras críticas a Trump e seus apoiantes: “É impressionante ler as 37 acusações do grande júri, com as suas posições de um ex-presidente tratando a lei com o insolente desdém de um chefe da máfia – mas sem a preocupação em encobrir o rasto”.

“Nada disso influenciará a base apoiante de Trump, porque nada os influenciará. Não importa que eles tenham sido os mais indignados em 2016 com o suposto uso indevido de documentos confidenciais por Hillary Clinton”, observou ainda, num artigo de opinião publicado na terça-feira.

Stephens foi mais longe na análise do ex-presidente, classificando-o como um “perdedor em série que teve sorte uma única vez”, “cujo narcisismo sem fundo continua a custar aos Republicanos vitórias no Senado e nas corridas para governador” e avaliando que “a sua Presidência foi um passeio bêbado com um motorista imprudente fazendo curvas fechadas em alta velocidade”.

Já o Conselho Editorial do conservador Wall Street Journal ataca o processo e também o ex-presidente, num artigo de opinião intitulado “O autodestrutivo Donald Trump”, publicado esta quarta-feira na versão imprensa do jornal, em que alerta para as implicações políticas que as acusações contra Trump podem ter, avaliando tratar-se de um “uso equivocado do poder de acusação” da procuradoria norte-americana, “que pode ter consequências destrutivas”.

“Trump preferiria não ser acusado, mas ele já está a brandir as acusações contra si como uma credencial de campanha. Ele está quase a dizer que os Republicanos devem nomeá-lo como a única defesa que os norte-americanos têm contra os democratas e o Estado profundo”, diz o artigo.

“Os factos alegados mostram que Trump novamente fez o jogo dos seus inimigos. As suas ações foram imprudentes, arrogantes e notavelmente autodestrutivas. Este é o mesmo Donald Trump que terão se o nomearem (candidato presidencial) pela terceira vez”, acrescenta o texto do Wall Street Journal.

Trump, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser indiciado criminalmente pela justiça federal, é acusado de colocar em risco a segurança dos Estados Unidos ao guardar documentos confidenciais, incluindo planos militares ou informações sobre armas nucleares, em locais como uma casa de banho ou salão de festas na sua mansão.

O magnata também é acusado de se ter recusado a devolver esses documentos, o que lhe valeu a acusação de “retenção ilegal de informações relativas à segurança nacional”, mas também de “obstrução à justiça” e “falso testemunho”.