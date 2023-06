A Câmara Municipal do Funchal aprovou esta quarta-feira as contas consolidadas de 2022, com um saldo positivo de seis milhões de euros, com críticas da oposição, que votou contra a proposta.

“Neste momento, estamos a funcionar de forma aberta, com mais resultados, com mais apoio à população, e os resultados da conta consolidada foram positivos em cerca de seis milhões de euros em termos globais”, indicou o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, após a reunião semanal do executivo.

A proposta teve os votos favoráveis dos seis vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP, que lidera a autarquia, e os votos contra dos cinco vereadores da coligação Confiança, liderada pelo PS.

As contas consolidadas englobam a Câmara Municipal do Funchal e as duas empresas municipais: Frente Mar e Sociohabita.

“Tivemos pela primeira vez os três resultados positivos. Conseguimos reequilibrar as contas financeiras do município, da Sociohabita e da Frente Mar”, salientou Pedro Calado, considerando que foi atingido “um valor francamente bom”. “Este dinheiro tem sido canalizado para aumentar os apoios às famílias carenciadas, quer também ao apoio ao comércio, mais investimento, mais recrutamento de pessoas”, acrescentou.

De acordo com a declaração de voto, à qual a agência Lusa teve acesso, os vereadores da Confiança votaram contra as contas consolidadas de 2022 do município por um conjunto de razões “de ordem técnica, legal e política”.

A oposição critica “o regresso à política de endividamento e do aumento de cobrança de impostos aos funchalenses”, notando que a dívida municipal aumentou para 45 milhões de euros e a cobrança de impostos atingiu um recorde, superando em 16 milhões de euros o ano anterior.

Os vereadores apontam também “a inconstância e dualidade no critério de estabelecimento de provisões, sendo as mesmas moldadas ao sabor das vontades políticas do executivo” e “o enviesamento das receitas da Empresa Frente Mar Funchal pelas coimas de estacionamento ilegalmente cobradas confirmando-se que a edilidade não devolveu as receitas”.

Consideram ainda a existência de uma “manipulação grosseira das execuções do plano de investimentos com a alteração de valores cabimentados em projetos de investimento”.

A coligação Confiança acusa, por outro lado, o executivo municipal presidido pelo social-democrata Pedro Calado de ter dito que “a dívida à ARM [Águas e Resíduos da Madeira] seria reconhecida e paga” quando se verifica que, em 2022, a autarquia “pagou ainda menos do que no ano anterior a esta entidade pelo fornecimento de água em alta e pela gestão dos resíduos”.