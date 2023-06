Casa Branca bane influencer trans que fez topless num evento

Rose Montoya, modelo e influenciadora trans, não será convidada para futuros eventos na Casa Branca depois de ter partilhado um vídeo dela em topless, apenas com os mamilos tapados, durante um evento de celebração do Pride este fim-de-semana.

“O comportamento foi simplesmente inaceitável”, disse a porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre, em conferência de imprensa, reporta a CNN. “É injusto para as centenas de pessoas que vieram aqui para celebrar as suas famílias”. Jean-Pierre frisou que “indivíduos no vídeo certamente não serão convidados para futuros eventos”.