Braga, 14 jun 2023 (Lusa) — Clarice Jensen, Loraine James, Thomas Ankersmith, Beatrice Dillon e Nexcyia estão entre os artistas que compõem o cartaz da 13.ª edição do festival de música eletrónica e arte digital Semibreve, que regressa a Braga em outubro, anunciou a organização.

“De 26 a 29 de outubro, a 13.ª edição do festival de música eletrónica e arte digital Semibreve contará com espetáculos da violoncelista norte-americana Clarice Jensen, a estreia mundial da colaboração entre Maya Shenfeld e o artista visual português Pedro Maia, o regresso ao festival do artista holandês Thomas Ankersmit e a portuguesa Inês Malheiro”, refere a organização do Semibreve, num comunicado hoje divulgado.

O novo espetáculo audiovisual da compositora de Jerusalém Maya Shenfeld e do cineasta português Pedro Maia, ambos radicados em Berlim, foi concluído após um período de residência em Portugal e é baseado no novo álbum de Maya, “Under the Sun”.

O espetáculo “resulta de uma encomenda artística do festival Semibreve, no âmbito do programa colaborativo “Reimagine Europe – New Perspectives for Action”.

Para o programa de ‘clubbing’ do Semibreve estão confirmadas as produtoras britânicas Loraine James e Beatrice Dillon e o português DJ Lynce.

O cartaz da 13.ª edição, que ainda não está completo, também inclui Anja Lauvdal, Emeralds, Kali Malone, Kassel Jaeger com Eléonore Huisse, Tujiko Noriko com Joji Koyama, Mumdance e Nkisi.

A organização recorda que, até 15 de julho, estão abertas as candidaturas ao prémio internacional Edigma Semibreve Award, que “visa premiar e estimular a criação artística no domínio da intersecção entre arte e tecnologia”.

O vencedor irá receber um prémio no valor de 2.500 euros e apresentar o trabalho na 13.ª edição do festival.

Os passes para a 13.ª edição do Semibreve, que acontece no Theatro Circo, podem ser adquiridos em www.festivalsemibreve.com e custam 55 euros.