Indisponível para ser “cúmplice ativo” do que chama de “ofensiva liquidacionista do Governo contra os médicos e o SNS”, o médico Mário Jorge Neves demitiu-se do cargo de coordenador da Comissão para a Reforma da Saúde Pública, organismo que liderava desde 2020. Numa carta enviada à secretária de Estado da Promoção da Saúde, citada pela CNN, o médico insurge-se contra a nova lei-quadro das ordens profissionais e o novo estatuto da Ordem dos Médicos.

“A minha dignidade profissional como médico não me permite continuar a desempenhar essas funções porque isso significaria muito simplesmente colocar-me como cúmplice ativo desta ofensiva liquidacionista do Governo contra os médicos e o SNS”, escreveu o médico, criticando duramente a nova lei-quadro das ordens profissionais e o novo estatuto da Ordem dos Médicos.

Estas medidas governamentais constituem uma violenta e escandalosa tentativa de liquidação de elementares competências legais da Ordem dos Médicos e de ingerência política e governativa na autonomia e independência técnico-científica da profissão médica”, acusa o médico, especialista de saúde pública e de medicina do trabalho.

