John Cale é a mais recente confirmação da primeira edição do Luna Fest, o festival de música que vai acontecer em Coimbra entre 16 e 20 de agosto. O membro fundador dos Velvet Underground vem apresentar “Mercy”, álbum lançado em janeiro.

O músico, que já atuou diversas vezes em Portugal, partilhou a novidade no Twitter.

Just added to the @LunaFestCoimbra lineup on August 16. Portugal I’ll see you then! https://t.co/CXPlI0IMNF pic.twitter.com/LuHUo8MCuD — John Cale (@therealjohncale) June 14, 2023

O festival, de acordo com o site, dedicado “ao rock and roll e todas as estéticas artísticas circundantes”, vai acontecer nos dois primeiros dias na Praça do Comércio e os restantes três na Praça da Canção. Segundo a mesma página, o Luna Fest é organizado pelo músico Victor Torpedo (Tédio Boys, The Parkinsons) e Tito Santana, responsável pelo bar conimbricense Pinga Amor.

Na primeira edição, o cartaz inclui ainda Devo, A Certain Ratio, Gang of Four, Black Lips, The Damned, The Fleshtones, Buzzcocks, The Undertones, The Rezillos, The Hickoids, La Élite, La Femme, Robert Görl & DAF e Martin Dupont.

Os bilhetes diários custam 51€ e o passe geral 127€.

