As carreiras dos ferries que asseguram as ligações entre Setúbal e Troia “continuam suspensas” devido à avaria que ocorreu no cais de embarque das Fontaínhas, não sendo ainda possível prever quando será retomada a operação, indicou a Atlantic Ferries.

Em comunicado, a Atlantic Ferries, concessionária do transporte fluvial entre as duas margens do rio Sado, adianta que na madrugada de segunda-feira ocorreu uma avaria num cilindro hidráulico, de que resultaram danos na rampa de acesso aos ferries e que impedem o normal funcionamento da infraestrutura e de toda a operação de transporte de viaturas entre Setúbal e Troia.

A empresa garante que promoveu as diligências necessárias para resolver o problema, mas salienta que se trata de uma operação que envolve meios pesados e que não é possível adiantar uma data para a conclusão dos trabalhos que já estão em curso.

“A reparação em causa envolve meios pesados e intervenientes diversos, num contexto (marítimo) que acarreta dificuldades acrescidas, não sendo ainda possível prever com exatidão quando poderá ser retomada a operação”, justifica a Atlantic Ferries na nota, prometendo averiguar a origem da avaria.

Ainda segundo a empresa, a avaria foi “uma situação imprevisível, não obstante a manutenção preventiva a que estes equipamentos são sujeitos, pelo que conforme procedimento em vigor será alvo de investigação e tratamento”.

O transporte de passageiros entre Troia e Setúbal continua a ser assegurado normalmente por catamarans, que utilizam outro cais de embarque, perto do jardim da Beira-Mar, em Setúbal.

A Atlantic Ferries assegura também o transporte de passageiros entre o cais dos ferries (de Troia) e a marina de Troia através de um transfer de autocarro.

Enquanto não forem retomadas as ligações dos ferries, os automobilistas que pretendam deslocar-se com as viaturas de Setúbal para Troia, ou no sentido contrário, terão de fazer a travessia do Sado pelas pontes rodoviárias em Alcácer do Sal, o que implica um percurso acrescido de muitas dezenas de quilómetros.