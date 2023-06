A referência de Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso do 10 de junho, a “ramos mortos” que é preciso “cortar” foi amplamente entendida como uma farpa contra João Galamba — e o ministro acabou por reagir duramente às palavras do Presidente da República, recusando “entrar em considerações hermenêuticas sobre botânica e vitivinicultura”.

Questionado pelos jornalistas em Lisboa, esta quarta-feira, quando visitava obras no porto de Lisboa, Galamba recusou comentar o discurso de Marcelo, mas foi direto quando questionado sobre se sente um desses ramos mortos: “Era o que mais faltava”. Segundo o ministro, em Peso da Régua não ouviu só apupos, que “fazem parte” — também ouviu “aplausos” e diz que houve muitas pessoas que lhe foram falar.

Insistindo repetidamente que está focado no seu trabalho como ministro e que tem muito para fazer, o ministro desvalorizou ainda as outras críticas de que é alvo. Quanto às do PSD — incluindo a alegação de que mentiu na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP, queixa que o partido apresentará junto da Procuradoria-Geral da República — classificou-as como um “ato de desespero”.

“O PSD pode dizer o que lhe apetecer”, atirou Galamba. “É normal, quando um partido não tem grandes coisas para dizer sobre mais nada, é natural que se foque apenas num ponto. Qualquer pessoa que veja a audição e a audição do secretário de Estado Adjunto” perceberá que não houve mentira, assegurou, acusando o partido de Luís Montenegro de dizer coisas “desesperadamente” e de se focar em “pequenos incidentes” sem adesão à realidade. “Normalmente é sinal de falta de alternativa”.

Quantos aos pedidos de demissão, também respondeu: vê-os com “total naturalidade e indiferença”. E garantiu que está agora focado no seu trabalho como ministro, quando questionado sobre se voltou a pensar em demitir-se. “O meu foco exclusivo é dedicar-me ao meu trabalho”.