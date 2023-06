O grupo José de Mello, que através da MGI tem uma participação em consórcio com a TMG na Efacec, não foi ainda contactado no âmbito da seleção do fundo Mutares para ficar com a posição do Estado na empresa industrial.

Apesar de em conferência de imprensa o Governo ter admitido que a Mutares irá ficar com a totalidade da Efacec a forma de saída dos minoritários não foi explicada. E o grupo José de Mello também não sabe o que se seguirá. É que o grupo ainda não foi chamado a discutir com o Estado a solução final para a Efacec.

A José de Mello tem com a TMG (Têxteis Manuel Gonçalves), através da MGI, uma posição de 28,27% na Efacec. O Estado lançou um concurso para a venda da sua participação de 71,73%, mas admitiu que a Mutares iria ficar com a totalidade.

Questionado sobre o que vai acontecer à posição que detém na Efacec, Luís Goes, administrador financeiro do grupo José de Mello, diz que o grupo aguarda pela decisão final. É o Estado, diz, que tem liderado a privatização e, nesse âmbito, é um processo “livre de qualquer tipo de compromissos com terceiros”. Como minoritários “aguardamos desfecho formal” e aguardam que “contactem com o grupo José de Mello e TMG como minoritários para perceber passos”. Garantiu que, até ao momento, “não fomos contactados nem tivemos intervenção direta”.

Num encontro com a imprensa para apresentar os resultados do grupo José de Mello, Salvador de Mello, que preside à holding da família, acrescenta que o processo é do Estado e que “certamente irá entrar em contacto connosco quando sentir que tem o assunto suficientemente agarrado. Aguardamos a conclusão do processo e certamente teremos oportunidade de tomar decisões que tivermos de tomar”.

Mas não acrescenta se a solução passa por diluir posição num eventual aumento de capital ou de venda. Nem revela se for chamado irá a algum aumento de capital.

Salvador de Mello prefere, no entanto, dizer que é importante encontrar uma solução para a Efacec. Luis Goes acrescenta que “para nós o futuro da Efacec é também muito importante e, a confirmar-se aquilo que foi dito pelo Governo, há uma garantia de continuidade da Efacec e vemos isso de forma muita positiva”.

O grupo José de Mello garante, por seu turno, que já não consolida a Efacec, e que a exposição está totalmente absorvida.

Luis Goes fala, no entanto, de uma destruição de valor da Efacec pela qual o grupo José de Mello se exime de responsabilidades. “Fazemos parte do conselho de administração”, mas sem interferência na gestão.