Os senhorios têm de declarar as cauções de renda que recebem, no ano em que elas são pagas, esclarece a Autoridade Tributária (acrescentando que, depois, se for devolvida, pode ser descontada como uma “perda”).

Esta é a informação que consta de um esclarecimento é da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), citado pelo Jornal de Negócios. E está, também, num documento interno elaborado pela Área de Gestão Tributária – Impostos sobre o Rendimento da Autoridade Tributária e Aduaneira para “harmonizar procedimentos” entre os serviços.

As cauções servem como um adiantamento caso existem incumprimentos na renda ou, então, para pagar a reparação de danos causados pelo inquilino. Mas “considerando-se que o rendimento disponibilizado a título de caução traduz-se, efetivamente, num acréscimo de valor ao património”, então deve-se “considerar a caução como renda para efeitos de IRS, no ano do seu recebimento”, esclarece a AT.

Caso o senhorio venha a devolver ao inquilino essa caução, alguns anos depois, então essa devolução (total ou parcial) deve “ser considerada um gasto suportado e pago” na declaração de IRS relativa ao ano em que ocorrer a devolução.