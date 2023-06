Uma em cada 10 famílias em Portugal mostra ter receio de ter de sair da casa onde vive, por não conseguir pagar as rendas ou as prestações de crédito mais elevadas. A conclusão está num estudo da Eurofound, a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, que é destacado esta quarta-feira pelo Jornal de Negócios.

O estudo, disponível na íntegra nesta ligação, mostra que Portugal é um dos países europeus onde esta perceção de risco é mais gravosa. Apenas 59% consideram “muito improvável” que o aumento dos custos os obrigue a sair da sua casa nos três meses seguintes – pior só os 55% da Grécia, os 54% de Chipre e os 53% da Polónia. A média europeia para este grau de segurança é de 67%, o que coloca Portugal numa posição de maior preocupação.

Por outro lado, em Portugal 3% veem como “muito provável” e mais 6% consideram “relativamente provável” deixem mesmo de conseguir pagar a casa onde vivem, percentagens que também estão acima da média europeia (3% e 3%, respetivamente). Os dados que serviram de base para este estudo foram recolhidos entre abril e setembro do ano passado, mas já abrangem o período de aumento da inflação e das taxas de juro.

Um dos fatores que colocam Portugal numa posição de maior vulnerabilidade é a maior prevalência dos créditos com taxa variável. “Com as taxas de juro a subir, os responsáveis políticos não devem esquecer os proprietários de casas que não conseguem suportar o aumento dos custos”, diz o relatório, sublinhando que o poder político também “deve tomar medidas para evitar estas situações no futuro“.

O outro fator que preocupa os autores do estudo é a subida dos preços, que “na Dinamarca e em Portugal” foi agravada por “políticas de ordenamento do território e regras de utilização dos terrenos”. Este fator contribuiu para que Portugal também fique mal na fotografia no que diz respeito à percentagem de jovens capazes de ser proprietários de casa.

O estudo aponta que aumentou em toda a Europa, de um modo geral, a discrepância entre a proporção de pessoas com mais idade e mais jovens que têm casa própria. Portugal é um dos países onde essa discrepância mais aumentou (18 pontos percentuais) entre 2010 e 2019 – uma discrepância apenas superada por Itália e Chipre, onde o desequilíbrio geracional dilatou-se em 20 pontos percentuais.