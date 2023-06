Vocalista dos Rammstein formalmente indiciado pela prática de crimes sexuais na Alemanha

O vocalista da banda alemã Rammstein foi formalmente indiciado pela prática de crimes sexuais, tendo as autoridades alemãs aberto uma investigação oficial. Tal acontece depois de, na última semana, terem vindo a público alegações contra Till Lindemann, de 60 anos, que vão desde “recrutar” fãs para ter relações sexuais antes e depois dos concertos, até práticas de crimes de abuso sexual.

Em comunicado oficial, o Ministério Público de Berlim confirmou que “processos preliminares foram iniciados contra Till Lindemann por alegações relacionadas com crimes sexuais e distribuição de narcóticos”. Os crimes específicos não foram tornados públicos, mas a imprensa alemã adiantou que estão em causa violações à Secção 177 do código penal alemão, que lida com casos de violação e abuso sexual.

De acordo com o diário alemão Tagesspiegel, o gabinete do procurador estatal de Berlim abriu um inquérito para averiguar as acusações, estando o processo a ser acompanhado pelo comité legal da Câmara dos Representantes da capital alemã.

As alegações acontecem em plena digressão mundial da banda alemã, que inclui um concerto em Portugal já no próximo dia 26 de junho, no Estádio da Luz.

A maior parte das alegações dá conta de um sistema segundo o qual elementos ligados à banda “recrutavam” através das redes sociais fãs para assistir aos concertos numa “fila zero” diretamente ao pé do palco, bem como para ir a festas privadas depois dos concertos.

Segundo algumas das alegadas vítimas, as festas incluíam atos sexuais, com vários relatos de fãs que dizem ter sido drogadas e coagidas a participar sob influência de substâncias ilícitas. Existem, no entanto, relatos contraditórios que afirmam que todos os atos sexuais foram consentidos, e que nem Lindemann nem nenhum outro elemento da banda violou ninguém.

Lindemann já rejeitou publicamente as alegações e, de acordo com a emissora pública Deutsche Welle, os seus advogados a anunciarem que vão dar entrada com ações em tribunal por difamação. Paralelamente, a banda divulgou um comunicado nas redes sociais, garantindo levar as acusações a sério, ainda que negue quaisquer acusações criminais.