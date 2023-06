A aplicação WhatsApp está a preparar-se para lançar uma nova funcionalidade. Assim, para além dos áudios, vai passar a ser possível enviar também mensagens de vídeo automáticas.

De acordo com a página WABetainfo, a atualização vai estar disponível para IOS e Android e irá permitir que os utilizadores gravem e enviem pequenos vídeos, de até 60 segundos, aos seus contactos. Esta será “uma forma melhorada” e mais rápida de comunicar.

As mensagens de vídeo vão funcionar de forma semelhante às mensagens de voz: para gravar basta pressionar o botão do microfone. No entanto, em vez de puxar para cima para gravar um áudio, este vai transformar-se num ícone de câmara. Quando pressionado, surge uma câmara dentro de um círculo, permitindo gravar um vídeo diretamente na conversa.

WhatsApp is rolling out video messages feature on iOS and Android beta! Some users who install the latest versions of WhatsApp beta for Android and iOS can now record and share short video clips, up to 60 seconds in length!https://t.co/mAKM96Ct2C pic.twitter.com/B8I0VNM5N8 — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 14, 2023

“Uma vez que uma mensagem de vídeo é gravada e enviada em tempo real, oferece uma sensação de imediatismo em comparação com um vídeo pré-gravado que pode ser guardado para ser enviado mais tarde”, explica a WABetainfo, acrescentando que a nova funcionalidade “aumenta a sua autenticidade”.

As mensagens de vídeo vão ainda “ajudar a transmitir emoções e expressões” de uma melhor forma do que as mensagens de voz e texto, permitindo assim uma comunicação mais abrangente e eficaz.

De forma a proteger a privacidade dos utilizadores, os vídeos serão encriptados de ponta a ponta. Não é ainda possível guardar ou reencaminhar as mensagens para outras conversas, mas as capturas de ecrã são permitidas.

Ainda sem data de lançamento, a nova atualização está atualmente a ser testada com alguns utilizadores, estando disponível nas versões do WhatsApp para iOS 23.12.0.71 e para Android 2.23.13.4.