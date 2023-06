Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Ruslan Anitin nunca pensou ver uma guerra de perto, muito menos combater numa. Há um ano e meio trabalhava numa loja de bebidas na cidade russa de Idritsa e naquele tarde de maio dava por si a correr por uma trincheira estreita, perseguido por drones ucranianos, alguns carregados com explosivos. Sozinho, exausto e sem alternativa à vista, viria a render-se às tropas ucranianas, um momento que ficou captado em vídeo e foi divulgado pelo Wall Street Journal esta quarta-feira.

As imagens foram gravadas em maio pela 92.ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, na cidade de Bakhmut, palco da batalha mais longa da guerra. Mostram como, depois de ser perseguido por drones durante várias horas, tendo perdido dois companheiros, Anitin sinalizou com os braços para se render. Propondo um sistema rudimentar para comunicar com os ucranianos, através do uso de uma lanterna — um flash significava ‘sim’, dois um ‘não’ — fez saber que receava ser morto caso se rendesse.

Do outro lado, não muito longe da posição de Anitin, o piloto ucraniano observava os movimentos com atenção e respondia ao sistema proposto: o equipamento iria subir e descer para sinalizar um ´sim´, e mover-se lateralmente quando a resposta era um ‘não’. Sem que qualquer palavra fosse trocada, acabaram por chegar a acordo.

Quando o drone começou a mover-se para longe, o soldado percebeu que o devia seguir, acabando por ser conduzido pelo equipamento para lá das linhas inimigas durante mais de uma hora. Agora está detido num estabelecimento prisional ucraniano.

“Deixem que me prendam. Eu quero regressar a casa para a minha família. Nunca na minha vida passei por algo como vi aqui”, admitiu numa entrevista ao Wall Street Journal, na presença de um guarda. O soldado russo, de 30 anos, foi convocado para a guerra pouco depois da mobilização parcial anunciada pelo Presidente Vladimir Putin, em setembro do ano passado. Depois de receber uma convocatória para se apresentar no recrutamento, deixou a mulher e a filha para trás e acabou na Ucrânia, onde não viria a testemunhar combates durante muitos meses até que, em maio deste ano foi para Bakhmut.

A história de rendição de Anitin não é a única, mas é das poucas captadas em imagem. Desde o início da guerra, as autoridades ucranianas disseram ter recebido mais de 17.000 chamadas de militares russos que pretendiam baixar as armas. No terreno, foi a 92.ª Brigada Mecanizada ucraniana que tomou a decisão de poupar a vida de Anitin. “Senti pena dele. Apesar de ser o meu inimigo, apesar de ter matado os nossos companheiros, senti pena dele”, admitiu o piloto do drone ao jornal norte-americano.

A veracidade das imagens da rendição também foi confirmada à CNN por Yuriy Fedorenko, comandante da divisão “Achilles”, da 92.º brigada. “Quando percebeu que ia morrer, deixou de lado a metralhadora, levantou os braços e disse que não ia continuar a lutar”, explicou, acrescentando que o soldado cedeu no momento em que se preparavam para o abater. “Tínhamos um helicóptero com explosivos pronto para o eliminar. Mas o inimigo baixou a arma e gesticulou que pretendia render-se”, recordou.