Demon Copperhead, da norte-americana Barbara Kingsolver, é o romance vencedor do Women’s Prize for Fiction de 2023. O prémio foi anunciado ao final da tarde desta quarta-feira numa evento realizado nos Bedford Square Gardens, em Londres.

A presidente do júri, Louise Minchin, considerou Demon Copperhead, que ganhou o Pulitzer de Ficção juntamente com Trust de Hernán Díaz, “um livro profundamente poderoso e significante”, “brilhante e visceral”, escrito por uma autora numa das melhores fases da sua carreira.

O romance conta a história de um jovem nascido num ambiente de pobreza nos Apalaches, no estado norte-americano da Virgínia.

“Uma exposição da América moderna, da sua crise de opiáceos e do tratamento prejudicial de comunidades carenciadas e difamadas, Demon Copperhead aborda temas universais — da adição à pobreza, passando pela família, o amor e o poder da amizade e da arte. É um soco emocional triunfante e um romance que resistirá ao teste do tempo”, declarou Minchin.

O Women’s Prize for Fiction tem como objetivo reconhecer a ficção escrita por mulheres em todo o mundo. O prémio foi criado em 1992 por um grupo de homens e mulheres ligados ao mercado editorial e livreiro no Reino Unido em resposta ao facto de no anterior a lista de finalistas do Booker Prize não ter incluído uma única mulher.

A vencedora um prémio no valor de 30 mil libras (cerca de 33 mil euros), não sendo a residência ou o país de origem critérios de elegibilidade.