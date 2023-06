A recomendação não é nova, mas é retomada após anos de sucessivos aumentos do salário mínimo, que o Governo quer fixar nos 900 euros em 2026: a OCDE sugere ao Executivo português que crie uma comissão independente que avalie os impactos da subida do salário mínimo na economia e que considere reduzir as contribuições sociais (Taxa Social Única) a cargo dos empregadores no caso dos salários mais baixos, para baixar os custos laborais num tecido empresarial onde predominam as micro e pequenas empresas.

No relatório económico relativo a Portugal divulgado esta quinta-feira, a OCDE reconhece que os salários mínimos podem ser uma “ferramenta importante para proteger o nível de vida dos trabalhadores com baixos salários”, mas admite que também possam “desincentivar a contratação de trabalhadores com baixas qualificações, alguns dos quais podem efetivamente ser excluídos do mercado de trabalho”. Nas contas da organização, o salário mínimo em Portugal representa hoje 66% do salário mediano, acima da média da OCDE de 55%.

Apesar de reconhecer que nos últimos anos a subida do salário mínimo não foi acompanhada por destruição do emprego, a OCDE pede uma análise “aprofundada e regular” do impacto desta política na economia. A organização mostra alguma cautela porque, sublinha, as pequenas e médias empresas empregavam cerca de 72% da população ativa em 2019, além de terem “tipicamente margens de lucro reduzidas”, e cerca de um quarto dos trabalhadores recebem hoje o salário mínimo. Por isso, “deve ser dada atenção para garantir que os aumentos dos custos laborais não desincentivam os empregadores a contratar trabalhadores com baixos salários” nem os “incentivem a recorrer a formas mais precárias de emprego, como os contratos temporários”, avisa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.