Um comerciante de 54 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de recolher indevidamente artefactos da ocupação romana, em zonas não protegidas e sem o devido acompanhamento científico, que depois vendia por milhares de euros. Segundo o Correio da Manhã, o homem usava detetores de metais para encontrar e roubar os artefactos.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, a PJ anunciou ter detido um homem “comerciante estabelecido na área da numismática e antiguidades, pela suspeita da prática dos crimes de destruição de vestígios, de recetação e de associação criminosa”.

Após buscas realizadas na zona de Chaves — em que foram constituídos arguidos “dois intervenientes” —, foram apreendidas centenas de artefactos arqueológicos do período da ocupação Romana, bem como “inúmeras ferramentas e instrumentação necessária à pesquisa arqueológica”.

“A atividade criminosa do grupo consistia na pesquisa e recolha de artefactos arqueológicos de importante valor histórico, à margem da Lei, atividade sem o devido licenciamento e o acompanhamento científico obrigatório, em zonas arqueológicas da região de Trás-os-Montes, com especial enfoque nas zonas limítrofes da cidade de Chaves”, refere a PJ. Os artefactos eram vendidos pelo grupo em estabelecimentos ou na internet, o que lhes dava “proveitos económicos substanciais”.

O Correio da Manhã acrescenta que o homem usava detetores de metais para encontrar os artefactos e que o fazia em áreas de interesse arqueológico não protegidas, que depois vendia por milhares de euros. A detenção foi feita pela PJ do Porto, tendo sido apreendidas centenas de artefactos, como moedas e instrumentos, tal como mostram as imagens divulgadas pela PJ. O jornal escreve que o homem atuava com um amigo, que foi constituído arguido, assim como uma testemunha.

O homem, que tinha uma loja de numismática no centro de Vila Nova de Gaia, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.