Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A imprensa russa avançou, esta quinta-feira, que Kyrylo Budanov, o líder dos serviços de informação do Ministério da Defesa da Ucrânia, foi ferido com gravidade há semanas após um ataque com mísseis à sede da Diretoria de Informação em Kiev.

A agência estatal RIA Novosti cita os serviços de segurança da Rússia, que por seu turno dizem ter obtido informações de fontes internas da diretoria. “Sabe-se que Kyrylo Budanov foi ferido durante um ataque russo na manhã do dia 29 de maio” avança a agência. As mesmas fontes adiantam que Budanov estará a ser tratado num hospital em Berlim.

A informação não foi confirmada por fontes independentes, nem é a primeira vez que os media russos noticiam que o estado de saúde de Budanov é grave. Já na semana passada, a mesma Ria Novosti avançou que o responsável ucraniano estaria morto, citando a própria imprensa ucraniana — uma informação que se veio a revelar falsa, já que nenhum órgão de comunicação social da Ucrânia deu a notícia.

Por outro lado, a verdade é que Budanov não é visto precisamente desde o dia 29 de maio. Nessa mesma data, o líder da informação ucraniana reagiu num vídeo nas redes sociais ao ataque em Kiev naquele dia — os mesmos que alegadamente o terão ferido, indiciando que estaria bem.

No entanto, não se sabe ao certo quando é que o vídeo em questão foi gravado e a falta de aparições públicas de Budanov tem feito levantar a especulação, ainda que vários responsáveis ucranianos continuem a negar os relatos acerca do seu estado de saúde.