Milhares de pessoas saíram à rua na noite de quarta-feira em protestos pelo direito ao aborto na Polónia depois de uma mulher grávida de 33 anos ter morrido no hospital por não lhe ter sido dada a hipótese de interromper a gravidez.

Dorota Lalik morreu a 24 de maio no hospital de Nowy Targ, no sul do país, três dias depois de ter dado entrada grávida de cinco meses e com as águas a rebentarem antes de chegar ao hospital. No local, não foi informada de que havia a possibilidade de fazer um aborto, acabando por desenvolver sépsis e morrer.

“Ninguém nos disse que não tínhamos praticamente nenhuma hipótese de ter um bebé saudável. Durante o tempo todo deram-nos falsas esperanças de que tudo iria correr bem, que [na pior das hipóteses] a criança seria prematura”, disse o marido aos meios de comunicação polacos, citado no The Guardian. “Ninguém nos deu a escolha ou a oportunidade de salvar a Dorota, porque ninguém nos disse que a vida dela estava em risco”, afirmou.

De acordo com o provedor dos direitos dos pacientes, Bartłomiej Chmielowiec, citado no mesmo jornal, a vida de Dorota podia ter sido salva através do aborto e, ao não informar a paciente, o hospital violou os seus direitos.

A morte de Dorota desencadeou uma nova onda de protestos na Polónia com milhares de pessoas a manifestarem-se em frente ao Ministério da Saúde, em Varsóvia. “Parem de nos matar” era uma das frases mais ouvidas, juntamente com “Queremos médicos, não missionários” e “Inferno para as mulheres”, avançou a agência Reuters.

Na Polónia, o aborto é legal apenas se a gravidez tiver sido resultado de um crime — violação ou incesto — ou se existir um risco para a saúde ou para a vida da mulher. Em 2020, o Tribunal Constitucional considerou ilegal a interrupção da gravidez quando fossem detetados problemas ou deficiências no feto.

As leis do aborto, defendidas pelo governo ultraconservador polaco, têm provocado aquilo que a advogada da família de Dorota, Jolanta Budzowska, classifica como “efeito de congelamento” nos médicos: “Se [os médicos] realizarem um aborto demasiado cedo e os procuradores decidirem que não havia perigo para a mãe, podem ser condenados a três anos de prisão”, explicou, citada no The Guardian.

Não é a primeira vez que uma mulher grávida morre em circunstâncias semelhantes num hospital na Polónia. Também em 2021, Izabela, de 30 anos, morreu ​​na cidade de Pszczyna depois de lhe ter sido negado um aborto. De acordo com a Reuters, a mulher morreu de choque séptico porque os médicos decidiram esperar que o coração do bebé parasse de bater para o retirarem.