Um choque em cadeia com sete carros, ocorrido na manhã desta quinta-feira, está a condicionar o trânsito no IC19, no sentido Lisboa-Sintra. Faixa da esquerda está interrompida para que as viaturas possam ser removidas do local. O alerta foi dado às 9h03.

Ao Observador, o comando da PSP de Lisboa avançou que não há feridos a registar e que as causas do acidente estão a ser investigadas.

Não há previsão de quando a circulação estará normalizada.