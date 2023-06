Um jovem de 20 anos que diz ter conseguido fugir da academia de futebol BSports, fundada pelo ex-dirigente da Liga Portugal Mário Costa, relata como existia falta de liberdade e eram feitas ameaças com castigos àqueles que protestavam. Em entrevista à TVI divulgada esta sexta-feira, revela ainda que a rotina diária era exigente, começando às 6h00 e contemplando apenas 90 minutos de aulas “sobre desporto, nutrição e psicologia” por dia.

Kelly chegou a Portugal da Guiné aos 18 anos após, afirma, ter sido recrutado pela BSports. Achou que a “vida ia melhorar”, mas isso não terá acontecido. Diz que partilhava um quarto com “seis/sete” colegas — sem ar condicionado — e que eram trancados durante a noite para evitar que fugisse. Questionado acerca dos motivos que levavam alguns jovens a tentar escapar, respondeu que era “muito difícil” ficar fechado na academia durante as 24 horas do dia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O jovem indica que os futebolistas da BSports eram mantidos no local mesmo contra a sua vontade. “Muitos não queriam mesmo, faziam barulho, batiam na porta e nas janelas para abrirem o portão, mas os seguranças não aceitavam. Havia câmaras a ver por todo o lado. Se fazíamos qualquer coisa, no dia a seguir tínhamos castigo“, afirma.

Com “medo” de se queixarem, os jogadores calavam-se e aqueles que falavam era “ameaçados”. “Não tínhamos coragem de falar”, diz Kelly, que acrescenta que não existia liberdade de expressão. “Se falássemos, eles não aceitavam isso” e colocavam os jovens de castigo. Foi em dezembro do ano passado que conseguiu escapar, quando lhe decidiram dar “férias” de cinco dias. Como só o deixaram levar uma mochila, indica, optou por “deixar as roupas” para trás “só para poder ter liberdade”.

Note-se que, as suspeitas de tráfico de pessoas na academia BSports, em Riba de Ave, foram reveladas esta semana e levaram Mário Costa, presidente da Assembleia Geral da Liga de Futebol, a renunciar ao cargo.