Um dos aspetos mais espetaculares do Moto GP é a maneira como os corredores caem no asfalto e se levantam como se não se tivesse passado nada. As proteções ajudam, mas Miguel Oliveira começa a fazer-se valer do treino que tem no uso da gravidade em Grandes Prémios para superar os acidentes que tanto o têm condicionado esta temporada. Na segunda sessão de treinos livres do GP da Alemanha, o português voltou a sofrer uma queda que o impediu de ter acesso direto à Q2 este sábado. O piloto da RNF Aprilia esteve longe de ser o único a ir ao chão.

O circuito de Sachsenring, já se sabia, vai servir para Miguel Oliveira colocar o dedo na ferida. O português tem nada mais nada menos do que 10 curvas por volta para carregar o próprio peso e o da mota sobre o ombro esquerdo que ainda se encontra em recuperação. “Vai ser um fim de semana difícil. Já sabíamos de antemão que, mesmo que não conseguisse alinhar em Mugello, Sachsenring também não era o circuito mais simpático para começarmos a recuperação. Vai ser uma boa sessão de ginásio unilateral para o lado esquerdo”, adiantou o piloto.

A temporada de Miguel Oliveira tem sido marcada por quedas e lesões. O que aconteceu em Itália, no fim de semana anterior, foi mais do mesmo para o corredor da RNF Aprilia. Devido a nova interação com o chão à passagem da décima volta, o português foi forçado a abandonar, registando o terceiro Grande Prémio sem somar pontos esta temporada entre os seis que estão concluídos. Pelo menos, ao contrário do que aconteceu em Portugal e em Espanha, onde os acidentes envolveram outros pilotos, desta vez só se pode queixar de si.

“Em Mugello, foi uma queda muito em linha com aquilo que muitos pilotos se queixaram, que foi uma falta de aderência estranha na dianteira das motas. A mim coincidiu também com uma alteração na geometria para tentar compensar a falta de força no ombro esquerdo para mudar a mota de direção. Muito contente com o fim de semana que fiz, apesar do resultado ainda ser algo longe do que está nas nossas ambições e da nossa capacidade. Foi um fim de semana em que não esperávamos de todo que eu alinhasse, fazer já a sexta-feira foi ótimo, fazer o sábado como fiz foi ainda melhor, o domingo seria apenas o solidificar da minha posição do fim de semana, não foi possível devido à queda, mas acabamos com muito boas sensações”, recordou Miguel Oliveira.

Primeiro treino livre do GP da Alemanha, primeiro teste ao ombro do Falcão com uma agravante: a chuva. O piso escorregadio era propício a quedas, o que exigia precauções. Se Oliveira, condicionado pela lesão, estava a pensar em jogar pelo seguro, então que se inspirasse em Aleix Espargaró que fez os testes como se não tivesse um dupla fratura no pé e conseguiu o terceiro melhor tempo (1’20.897), numa sessão em que Johann Zarco (1’20.702) conseguiu o melhor registo, menos 0.152 segundos do que Marc Márquez. As melhores marcas do primeiro de treino livre foram conseguidas quando a chuva, que chegou a interromper a sessão, parou. Até a pista ficar seca, o que só aconteceu a 10 minutos do fim, Aleix Espargaró, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo caíram.

It was oh so quiet in the pitlane until Maverick headed out ????????️ Less than 20 minutes on the clock! ⏰#GermanGP ???????? pic.twitter.com/4JCzqEh8Fa — MotoGP™???? (@MotoGP) June 16, 2023

Antes dos treinos livres da tarde que iam definir quem passava diretamente à Q2, Miguel Oliveira (15.º com 01’21.435) e o líder do campeonato, Francesco Bagnaia (8.º com 01’21.117), conseguiram resultados modestos. Nos primeiros minutos da sessão, Miguel Oliveira começou a um bom ritmo. Mesmo que isso não chegasse para se aproximar dos melhores tempos da manhã, subiu ao topo dos melhores tempos da tarde. Takaaki Nakagami, ao realizar uma curva rápida, caiu na gravilha e ficou com a mota despedaçada. A presença de destroços na pista obrigou a uma bandeira vermelha.

All eyes on the skies as #MotoGP P2 kicks off! ???? It's dry for now ???? #GermanGP ???????? pic.twitter.com/BSLJPD7Fdy — MotoGP™???? (@MotoGP) June 16, 2023

T11 strikes again ????@takanakagami30's bike looks absolutely destroyed there! Thankfully, the @lcr_team rider is back on his feet #GermanGP ???????? pic.twitter.com/mbVsBZUgL3 — MotoGP™???? (@MotoGP) June 16, 2023

Miguel Oliveira ia melhorando e, ainda com 30 minutos para o fim, saltou para o terceiro lugar da classificação combinada e intrometeu-se nos lugares de acesso direto à Q2 (1’20:863). Nos momentos que se seguiram, Raúl Fernández, o outro piloto da RNF Aprilia, deslizou quase uma reta inteira de cotovelos e mãos no chão, atrapalhando os pilotos em voltas rápidas com as bandeiras amarelas que obrigou a que fossem erguidas para que a mota fosse retirada.

This is why the Waterfall is not where a rider wants to crash ???? How far has @25RaulFernandez gone after that massive tumble?! ???? Thankfully the Spaniard is back on his feet! #GermanGP ???????? pic.twitter.com/rt0nWDzfRo — MotoGP™???? (@MotoGP) June 16, 2023

Jonas Folger atirou o português para quarto antes de Oliveira cair na curva dez. Impossibilitado de defender a posição, o Falcão foi descendo posições, saindo dos dez primeiros lugares e aterrando em 15.º. A expectativa era de que pudesse regressar, o que acabou por não acontecer, ainda que seja expectável que este sábado volte à competição.

The @rnfracingteam is definitely having a rough time ⚠️ Miguel Oliveira has gone down at T10 ????#GermanGP ???????? pic.twitter.com/pQ3qzPsSlu — MotoGP™???? (@MotoGP) June 16, 2023

Francesco Bagnaia (1’20:371) conseguiu saltar para a frente, só que Marc Márquez caiu e levou consigo Zarco (onde é que já vimos isto?), obrigando a nova bandeira vermelha. Quando a sessão retomou, Aleix Espargaró (1’20:352) ultrapassou o líder do campeonato e Marco Bezzecchi esperou pelos últimos instantes para saltar para a liderança (1’20:271) e garantir a melhor marca do dia. Maverick Viñales, Fabio Di Giannantonio e Álex Márquez não ficaram livres de acidentes.

Marco Bezzecchi stole it at the very last second! ???? The Italian takes top honours on a dramatic Friday ????#GermanGP ???????? pic.twitter.com/eJWFFEy7yN — MotoGP™???? (@MotoGP) June 16, 2023