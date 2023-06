Os bispos católicos portugueses reúnem-se, em 19 e 20 de junho, em Fátima, para refletirem sobre os desafios pastorais pós-Jornada Mundial da Juventude que se colocam às dioceses e à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), foi esta sexta-feira anunciado.

Estas jornadas Pastorais do Episcopado Português realizam-se a pouco mais de um mês para o início da JMJ Lisboa 2023, a realizar entre 1 e 6 de agosto, com a presença do Papa Francisco, contando com a participação da direção de Pastoral da Jornada Mundial da Juventude e da direção do Comité Organizador Local.

Também os Comités Organizadores Diocesanos (COD) serão chamados a abordar os desafios locais que se perspetivam para o pós-JMJ.

A CEP informou, também, que na próxima quarta-feira, 21 de junho, se realiza a sua 207.ª Assembleia Plenária, de caráter extraordinário, que homologará a constituição das Comissões Episcopais, após a eleição dos seus presidentes na Assembleia Plenária de abril, iniciando-se assim, formalmente, as suas funções.

Naquela reunião magna do episcopado português, o bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, foi reeleito para um segundo mandato à frente da Conferência Episcopal.

Na ordem de trabalhos de quarta-feira, segundo a CEP, vai estar também o processo sinodal em curso, nomeadamente, a primeira sessão da XVI Assembleia Geral do Sínodos dos Bispos “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”, que se realiza de que 4 a 29 de outubro, no Vaticano.

Um encontro dos bispos com alguns membros do Dicastério da Doutrina da Fé, no âmbito “do caminho que a Igreja em Portugal tem vindo a percorrer, no sentido de prevenir e implementar uma cultura de cuidado e proteção dos menores e adultos vulneráveis nos seus ambientes”, vai ser abordado também nesta Assembleia Plenária, cujas conclusões serão objeto de comunicado, não estando prevista qualquer conferência de imprensa.