Todos os anos, a lagoa Fuente de Piedra, em Málaga, Espanha, acolhe milhares de casais de flamingos. A falta de água decorrente da falta de chuva leva a que, neste momento, não exista qualquer registo destes animais nessa reserva natural.

A seca transformou, explica o El País, a maior lagoa de água salgada da Andaluzia e uma das maiores de Espanha — com seis quilómetros de comprimento e que ocupa cerca de 1.400 hectares — num deserto de sal. Chegou a albergar 20 mil casais de flamingos, mas atualmente não há vestígios desses animais, que eram as estrelas do local.

O jornal espanhol indica que em qualquer mês de março de outros anos, essas aves teriam encontrado pelo menos 20 centímetros de água na lagoa e teriam aí feito os seus ninhos. Este ano como não havia nem um centímetro de água, os flamingos seguiram caminho. Esta realidade contrasta com a do ano passado, quando, por esta altura, estavam mais de 17 mil desses animais a criar quase 4 mil crias no local.

Devido à falta de água e à ausência dos flamingos, o Ministério do Ambiente espanhol cancelou a tradicional anilhagem das crias, que, por norma, se realiza todos os anos, desde 1984, entre julho e agosto para fins científicos. Há dois anos já tinha sido cancelada por falta de água e em 2020 devido ao coronavírus.

Por norma, explica ainda o mesmo jornal espanhol, a lagoa Fuente de Piedra fica sem água todos os verões, mas as estações mais chuvosas ajudam a enchê-la, algo que não se verificou este ano. “Nesta altura não é normal estar tão seco”, afirmou Eduardo Baca, que trabalha na reserva natural de Fuente de Piedra há cerca de dois anos. Desta forma, é a primeira vez que, durante o século XXI, esta zona húmida fica sem água na primavera.

À primeira vista, as imagens do local podem enganar. O jornal ABC escreve que o que pode parecer água é, na realidade, o reflexo do sol no sal. Já esta primavera, em abril, quando deveriam estar na lagoa cerca de 8 mil flamingos, existiam 100 numa poça de água proveniente de uma estação de tratamento. Esses terão apenas ali parado para descansar no seu caminho até ao Norte de Espanha.

Como a lagoa Fuente de Piedra é a principal atração turística da região, a ausência dos flamingos leva à diminuição do número de visitantes. O autarca Siro Pachón garante que a “seca está a fazer estragos” e que “as temperaturas das últimas semanas, mais altas do que o habitual, também fazem com que menos pessoas” escolham a “zona húmida” para fazer caminhadas.