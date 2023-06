Em atualização

Um incêndio deflagrou esta manhã, no edifício da discoteca e restaurante Kubo, na zona de Santos, em Lisboa. De acordo com a informação dos Sapadores de Lisboa prestada ao Observador, as chamas atingiram “alguma dimensão”, mas já foram circunscritas e estão em curso operações de rescaldo.

O fogo não atingiu casas e também não existem pessoas em perigo. No local estão 14 carros dos bombeiros, uma ambulância do INEM, PSP e GNR, que asseguram que ninguém entra no edifício. Até ao momento, ainda não foi indicada a causa do incêndio.

Nas redes sociais, alguns utilizadores começaram a partilhar fotografias que mostram o fumo deste incêndio.