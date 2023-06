Não é de agora que os artistas transdisciplinares João Pedro Fonseca e Carincur têm criado um corpo de trabalho transversal no domínio das artes, num cruzamento entre a performance e a experimentação com diferentes médiuns. Ao longo dos últimos anos, individualmente ou de forma coletiva, os dois artistas – João Pedro Fonseca oriundo de Lamego e Carincur de Beja, ambos residentes em Lisboa – produziram trabalhos, apresentados de norte a sul do país, que ultrapassam os limites impostos pelas expressões convencionais. Recorrendo ao uso de tecnologia, nomeadamente através de abordagens devidamente arquitetadas por desenhos de luz e de som, o que apresentam reflete-se numa intersecção singular entre tecnologia, ciência e arte contemporânea. Em 2018, com extensão natural dessa obra, os dois artistas fundaram a ZABRA, concebida como selo musical, orientada para o lugar da experimentação sonora e visual, que adquiriu uma outra camada: é também agora um espaço físico, localizado no número 15b da Rua Alexandre Braga, em Lisboa, onde os dois criadores passam a desempenhar um papel de programadores.

Mais do que o acréscimo dessa fisicalidade, os fundadores do espaço definem a ZABRA como um movimento e um centro de experimentação artística e académica, aberto a diferentes possibilidades de pensamento e diálogo, que explora conceitos como a pós-natureza e a pós humanidade. Nas palavras de João Pedro Fonseca e de Carincur, trata-se um lugar dedicado à “democracia intelectual” que “enfatiza a importância da união entre arte, tecnologia e ciência fundamental no mundo de hoje, contribuindo para um pensamento mais crítico e presente não só dos artistas envolvidos, mas também do público”. Foi lá que, no início deste mês, João Pedro Fonseca apresentou a sua mais recente criação NO MORE FIREWORKS, uma peça de videoarte e instalação focada nas atuais correntes de 3D scanning e renderização digital do corpo humano. Este sábado e domingo, dias 17 e 18 de junho, será a vez de Carincur estrear BODY AS A FROZEN METAPHOR, projeto de investigação e criação que engloba um aplicativo de Realidade Virtual, numa performance/instalação de realidade mista e uma edição fonográfica, que têm em comum entre elas, a programação, a algoritmia e a inteligência artificial.

