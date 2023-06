A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem com 48 anos suspeito de abusar sexualmente de uma criança, com a qual coabitava em Portimão, no distrito de Faro.

Em comunicado, a PJ refere que, o detido é o presumível autor de vários crimes de abuso sexual, perpetrados desde o final de 2022 contra a vítima de 12 anos. Segundo a polícia, os factos terão ocorrido na habitação do suspeito, num contexto de relação familiar de afinidade e coabitação com a vítima.

A fonte adianta que “a sinalização foi efetuada” no início desta semana, tendo o caso sido investigado pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão.

Durante a investigação foral recolhidos “relevantes elementos judiciários” que resultaram na detenção do suspeito, sustenta a PJ. O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a eventual aplicação de medidas de coação, num inquérito dirigido pelo Ministério Público de Portimão.