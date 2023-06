Esta sexta-feira queremos fazer o balanço da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Ontem foi Pedro Nuno Santos e daqui a pouco será a vez de Fernando Medina. O antigo ministro das Infraestruturas não chegou a estar as 10 horas prometidas na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, mas esteve horas suficientes para anunciar o seu regresso como deputado já no próximo mês de Julho. Agora que termina a fase das audições da CPI, queremos fazer no Contra-Corrente um balanço das audições. Como correu esta segunda aparição parlamentar de Pedro Nuno Santos?

