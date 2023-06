Os automóveis eléctricos são habitualmente acusados de percorrer muito poucos quilómetros, face aos seus congéneres equipados com motores de combustão, mas um estudo recente prova que a diferença pode não ser tão importante quanto muitos afirmam. Mais do que isso, o trabalho revelado pelo ISeeCars aponta a dedo as marcas cujos condutores percorrem as maiores distâncias, bem como aquelas que têm proprietários mais comedidos e se ficam quase por uma volta ao quarteirão.

O estudo foi realizado nos EUA e a primeira conclusão aponta para o facto de a média de quilómetros percorridos anualmente por condutores de veículos eléctricos ao fim de três anos rondar os 14.579 km. Isto representa cerca de 29% mais do que média dos proprietários de veículos equipados com motores de combustão, o que equivale a cerca de 4828 km, uma diferença importante, mas não tão expressiva quanto muitos esperavam.

O estudo determina que os quatro veículos eléctricos que percorrem maiores distâncias anualmente são todos da Tesla, com o Model X a atingir 16.698 km, à frente do Model Y (16.410 km), Model 3 (16.025 km) e Model S (15.028 km). Isto com modelos que possuem autonomias segundo o método norte-americano EPA, bem mais realista do que o método europeu WLTP. Estes quatro modelos são mesmo os únicos que registaram valores acima da média deste tipo de tecnologia, que se cifrou nos 14.575 km em 12 meses consecutivos.

Se estes quatro modelos da Tesla são em tudo similares aos que se vendem entre nós, os restantes não renegam este paralelismo, a começar pelo Hyundai Kawai Electric (13.290 km), o Audi e-tron Sportback (11.600 km), Jaguar I-Pace (11.118 km), Hyundai Ioniq Electric (10.946 km), Kia Niro EV (10.667 km) e Nissan Leaf (10.289 km). Entre estes é possível descobrir o Chevrolet Bolt EV (12.474 km), que chegou a ser comercializado na Europa como Opel, mas que entretanto foi retirado após a venda da marca alemã à Stellantis. Curiosamente, o 12.º modelo do ranking é o Porsche Taycan, cujos condutores percorrem anualmente apenas 7797 km, apesar de ser de longe o modelo mais caro da tabela, sem que ofereça mais em troca.