A conquista da Youth League marcou o regresso do Benfica à glória europeia. Naquele grupo de jovens do escalão de Sub-19, projetava-se o futuro do clube da Luz. Um ano mais tarde, António Silva e João Neves deram um passo em frente e tornaram-se na maior demonstração da aposta dos encarnados nos talentos vencedores da prova que serve de antecâmara à Liga dos Campeões.

Ao mesmo tempo que António Silva e João Neves se afirmam no plantel de Roger Schmidt, outros nomes deixam o Benfica. Diego Moreira parece estar a caminho do Chelsea, Martim Neto também deve sair e, já confirmada, está a mudança de Cher Ndour para o Paris Saint-Germain.

“Se gostava de ficar com o Ndour? Sim. Por isso, fiz uma proposta alta para ele ficar. Entendeu que o seu projeto de vida passaria por outro clube e não posso amarrá-lo aqui, nem quero. Discuto os contratos até entender que há vontade de representar o Benfica. Quando não tem essa vontade, não discuto. Os que ficam só por esse aspeto não vão ter rendimento”, disse o presidente do Benfica, Rui Costa, durante a Assembleia Geral do clube, sobre a saída a custo zero do médio italiano que, com 16 anos, se tornou no jogador mais jovem de sempre a estrear-se na equipa B.

“Vejam o João Neves. Jogou o ano inteiro com o contrato da equipa B e nunca se preocupou com isso. Reparem no rendimento que teve. Prefiro jogadores que vivam o Benfica assim aos que nos tentam condicionar com contratos demasiado elevados para a realidade”, continuou o dirigente.

De recordar que os encarnados também vão renovar o comando técnico da equipa B. Luís Castro, treinador que venceu a Youth League anunciou a saída, sendo que Nélson Veríssimo pode ser o substituto.