O vice-presidente da Câmara de Estocolmo, na Suécia, vestiu-se de drag queen para a “Drag Queen Story Hour” no âmbito de uma campanha contra a “intolerância e o populismo” da extrema-direita sueca.

Num vídeo publicado no Twitter, Jan Jonsson, político do partido liberal sueco, de centro-direita, surge maquilhado, de batom vermelho, peruca loira, saltos altos e vestido a ler para um grupo de crianças como forma de mostrar o seu apoio aos eventos de leitura que os artistas drag organizam nas bibliotecas públicas da capital sueca.

Sagor är inte farliga för barn och det är inte dragqueens heller. Däremot har populism och intolerans krossat många individers drömmar genom historien. pic.twitter.com/HKrcDVTBXA — Jan Jönsson (@janjoensson) June 13, 2023

No mês do orgulho LGBTQIA+, a campanha do político surge em resposta às críticas feitas pelos Democratas da Suécia, de extrema-direita, às drag queens: “Estou a usar-me a mim próprio como uma espécie de tela para os artistas drag… Para poder dizer que achamos que todos devem ser livres de se expressar”, explicou Jonsson, citado no jornal The Telegraph.

“Temos assistido a um agravamento da situação das pessoas LGBTQIA+ em geral, mas especificamente das pessoas transexuais. E penso que o movimento de direita está a tentar usar estas horas de leitura de histórias de drag queen para atingir toda a comunidade LGBTQIA+“, afirmou, citado na Euronews. “Com esta posição, espero que mais pessoas possam dizer: ‘ok, agora já chega. A Suécia deve ser um país livre'”.

As bibliotecas públicas de Estocolmo começaram a receber as “Drag Queen Story Hour” em 2017, dois anos depois de terem sido criadas em São Francisco, nos EUA, pela autora norte-americana Michelle Tea. O evento tem como objetivo promover tanto a leitura, como a diversidade.

No entanto, desde outubro de 2022, a extrema-direita tem tentado perturbar estes eventos. No mês passado, o líder dos Democratas da Suécia lançou um debate televisivo ao classificar como “absolutamente insano” que o dinheiro dos contribuintes fosse usado para as horas de histórias de drag, questionando em particular o nome da drag queen “Miss Shameless”.

Apesar de o vídeo de Jonsson ter gerado muitos comentários negativos nas redes sociais, o vice-presidente da câmara de Estocolmo afirma que tem recebido mensagens positivas. “Recebi muitos e-mails em que muitas pessoas escrevem que isto é muito importante. Há muito tempo que esperamos que alguém dê um passo em frente porque o debate se intensificou”, afirmou, citado na Euronews.

No vídeo do Twitter, Jonsson lê uma passagem do livro “The Brothers Lionheart”, da autora sueca de literatura infantil Astrid Lindgren, que aborda a defesa das convicções, mesmo que possa ser perigoso. “As histórias não são perigosas para as crianças. E as drag queens também não são. Mas o populismo e a intolerância são perigosos para as crianças e para os adultos”, afirma.