Vladimir Putin vaticinou o insucesso da contraofensiva que as forças ucranianas têm em curso contra as tropas russas na Ucrânia. Foi o destaque de uma longa intervenção do Presidente russo durante o Seminário Económico Internacional de São Petersburgo (SPIEF, na sigla inglesa), onde voltou a equiparar o regime ucraniano aos nazis e confirmou que armas nucleares táticas já se encontram na Bielorrússia.

“As forças armadas ucranianas não têm qualquer hipótese nessa ou noutras áreas”, afirmou Putin esta sexta-feira, sustentando que as forças ucranianas “utilizaram as chamadas reservas estratégicas para romper as defesas [russas], consolidar as suas próprias defesas e avançar”.

