É um projeto de vida, uma ambição de peso por parte de “um dos mais improváveis defensores desta causa”, admite o próprio. Afinal, falamos de alguém com casas no Palácio de Kensington; Adelaide Cottage, em Windsor; Anmer Hall, na propriedade de Sandringham, em Norfolk; sem falar do controlo do ducado da Cornualha e dos seus 130 mil hectares de propriedade. Nada que demova William, confessa o filho mais velho de Carlos III, naquela que é a primeira entrevista enquanto príncipe de Gales. Num raro momento concedido ao diário britânico The Times, resume o desejo: “quero acabar com os sem-abrigo no Reino Unido”.

Ainda este mês, quando cumpre 41 anos, será lançado um “projeto muito grande” a cinco anos, anuncia. No âmbito da Fundação Príncipes de Gales, esta será a sua primeira intervenção significativa como herdeiro do trono. “É stressante. Mas estou muito animado. Estive à espera do momento certo para fazer isto.”, admite ao jornal, durante a conversa que decorreu durante a inauguração da Reuben House em Peckham, no sudeste de Londres, um conjunto habitacional acessível de 33 apartamentos para jovens de Centrepoint, a primeira instituição de caridade da qual William se tornou patrono, em 2005, seguindo os passos maternos.

De resto, William recuou aos seus 11 anos e recordou o dia em que a mãe, Diana, princesa de Gales, o levou a visitar um abrigo para pessoas sem teto, para uma outra realidade além dos muros do palácio. A experiência é ainda pretexto para refletir sobre a altura ideal para expor os filhos a semelhante experiência, algo que considera adequado.

“Quando saí de casa esta manhã, uma das coisas em que pensei foi: ‘Quando será o momento certo para trazer o George, a Charlotte ou o Louis a uma organização de apoio a pessoas sem abrigo?’ Talvez quando conseguir equilibrar isso com a escola; com certeza serão expostos a isso (…) Quando vivíamos em Londres, a andar de carro de um lado para o outro, costumávamos ver pessoas sentadas à porta de supermercados e conversávamos sobre isso”, descreve. “Eles vão crescer a saber que, na verdade, alguns de nós são muito afortunados, outros precisam um pouco de ajuda, e outros ainda podem fazer mais para ajudar os outros a melhorar as suas vidas”, acrescentou.

Os detalhes do seu projeto estão em segredo dos deuses até final do mês, mas William não esconde a frustração pelo facto do problema ter vindo a ser “gerido” em vez de “prevenido”, por parte de governo e instituições de solidariedade. “Podemos fazê-lo”, confia o príncipe, questionado pelo jornal se a criação de mais habitação acessível faz parte da equação. “Absolutamente. Habitação de interesse social. Poderão ver quando estiver pronto. Não sou especialista em política, mas faço o que posso”.

É natural que surjam interrogações sobre a decisão de um herdeiro ao trono se atirar a um grande projeto para sem abrigo, sendo prerrogativa da família real manter-se sempre “acima da política”, recorda. “O meu plano é acrescentar algo ao que já vem sendo feito”, esclarece o príncipe, que se reuniu recentemente com Michael Gove, o secretário de Habitação, e Keir Starmer, o líder trabalhista, para informá-los sobre seus planos.