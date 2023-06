Valdo Mendes Calocane é suspeito de ser o autor do ataque em Nottingham, no Reino Unido, foi formalmente acusado do homicídio de três pessoas esta sexta-feira e foi presente a tribunal este sábado. Dentro da sala de audiências do Tribunal de Nottingham, optou pelo silêncio, conta o Telegraph.

O suspeito, que tem nacionalidade guineense e portuguesa, esteve sempre acompanhado por três agentes da polícia e disse apenas o nome pelo qual é conhecido: Adam Mendes. E o tribunal decidiu que Valdo Calocane vai continuar em prisão preventiva. Na próxima terça-feira, volta a sentar-se na sala de audiências.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além da acusação por três crimes de homicídio, o alegado autor está também acusado de três crimes de tentativa de homicídio. Depois de esfaquear três pessoas, este homem de 31 anos terá ainda tentado matar outras três pessoas, que se encontravam a andar no passeio de umas das ruas de Nottingham.

As autoridades revelaram a identidade do suspeito esta sexta-feira e rapidamente começaram a ser conhecidos alguns detalhes da sua vida — que se cruza com Portugal. Tem 31 anos, estudou engenharia mecânica na Universidade de Nottingham — curso que terminou no ano passado — e está no Reino Unido desde 2007, onde chegou com os pais. Valdo Mendes Calocane terá conseguido o visto de residência no Reino Unido através da sua cidadania portuguesa.

Durante a madrugada desta terça-feira, as autoridades foram chamadas por volta das quatro da manhã e encontraram na rua Ilkeston dois corpos, que apresentaram sinais de esfaqueamento. Pouco tempo depois, a polícia recebeu outro alerta para um segundo incidente na rua Milton, onde uma carrinha tentou atropelar três pessoas, que tiveram de receber tratamento hospitalar — duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros e outra estava em estado crítico.

Mais tarde, foi ainda encontrado o terceiro corpo, na rua Magdala, e as autoridades avançaram logo na terça-feira que acreditavam que os “três incidentes estão todos ligados”. Duas das três vítimas eram estudantes da Universidade de Nottingham, onde Valdo Mendes Calocane também estudou, e tinham 19 anos.