O português Cristiano Ronaldo, aos 38 anos, pode na terça-feira tornar-se no primeiro jogador da história do futebol a alcançar as 200 internacionalizações pela sua seleção, no duelo com a Islândia, da fase de apuramento para o Euro2024.

Após duas décadas como titular absoluto da seleção nacional, e grande parte com a braçadeira de capitão, Ronaldo deve em Reiquiavique chegar às duas centenas de jogos por Portugal, alcançando mais um recorde numa carreira que deixa o avançado como um dos melhores de sempre na história do futebol.

Depois de em março se tornar no mais internacional de sempre, superando o kuwaitiano Bader Al-Mutawa, Ronaldo deve agora tornar-se no primeiro jogador da história a chegar aos 200 jogos, juntando esse feito aos 122 golos que tem pelo seu país e que o fizeram ultrapassar os 109 do iraniano Ali Daei, recorde que durante muitos anos foi apontado como imbatível.

Tudo começou em 20 de agosto de 2003 num particular frente ao Cazaquistão (1-0), em Chaves, sob o comando do brasileiro Luiz Felipe Scolari, com Ronaldo, com apenas 18 anos, a ser lançado no arranque da segunda parte.

A marca dos 100 jogos chegou em 16 outubro de 2012, nove anos depois, perante a Irlanda do Norte, no Porto, no caminho para o Mundial2014, no Brasil, num empate (1-1), com Ronaldo a ficar em branco, depois de ter atuado a tempo inteiro no Dragão.

Já depois de ter ultrapassado Luís Figo (127) com o mais internacional de sempre por Portugal, o avançado chegou aos 150 jogos num particular com a Argélia, em 7 de junho de 2018, no Estádio da Luz, em Lisboa, que serviu de preparação para o Campeonato do Mundo, que decorreu nesse ano, na Rússia.

Ronaldo ‘aterra’ em Reiquiavique com 199 jogos pela seleção portuguesa e 122 golos.

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45 (18:45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

A equipa das ‘quinas’ lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, no quarto e quinto lugar, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último com zero.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.