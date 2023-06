O corpo do empresário de Gondomar José Pires, de 52 anos, desaparecido desde 26 de maio, foi encontrado este domingo, no porta-bagagens de um carro estacionado em Braga, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Cávado.

Associado ao tráfico de droga e ao caso Noite Branca, José Pires foi encontrado num carro estacionado na Rua Abade Loureira, em Braga, acrescentou a fonte.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, que posteriormente transportaram o cadáver para o Hospital de Braga, disse ainda.

A Polícia Judiciária está a investigar a situação, revelou a fonte.