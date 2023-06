Pelo menos 29 pessoas foram baleadas no sábado à noite, numa celebração que decorria num parque de estacionamento ilegalmente ocupado em Willowbrook, no estado norte-americano do Illinois (perto de Chicago).

Como noticia a Fox News, os serviços de emergência foram chamados para socorrer várias pessoas que teriam sido baleadas no sábado à noite perto de um centro comercial, em Willowbrook.

Segundo relatos locais, foi vista uma elevada quantidade de polícias em Burr Bridge, perto da autoestrada 83, onde foram disparados tiros contra uma multidão de cerca de 200 ou 300 pessoas. O gabinete do xerife do condado de DuPage solicitou os meios de emergência para o local perto das 00h25 deste domingo, permanecendo no local até às 5h30.

O último balanço aponta para 29 vítimas do tiroteio, embora ainda não se saiba ao certo o número exato e a extensão dos ferimentos não seja clara. A ABC7 Chicago indica que há pelo menos dois feridos em estado grave.

Uma testemunha afirmou que um grande grupo estava reunido para celebrar o Juneteenth (feriado americano) num parque de estacionamento que foi, basicamente, ilegalmente tomado por dezenas de carros e centenas de pessoas. No Twitter circulam vários vídeos do local, onde é possível observar a multidão e a intervenção das autoridades.

BREAKING: At least 29 people shot at an illegal street takeover in Willowbrook near Chicago, Illinois.pic.twitter.com/5phAPG8C6f — The Spectator Index (@spectatorindex) June 18, 2023

“Era suposto ser uma celebração do Juneteenth, começámos a ouvir tiros, por isso baixámo-nos até eles pararem. Eles continuaram a disparar. Depois disso, dispersámo-nos.”, disse uma testemunha presente no local.