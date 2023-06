Arnold Schwarzenegger, o culturista que se tornou estrela de cinema e político, afirmou em entrevista a Chris Wallace, da CNN, que se a constituição americana lhe permitisse concorrer às presidenciais seria eleito “de caras”.

Schwarzenegger, de 75 anos, foi governador da Califórnia entre 2003 e 2011, e na participação ao programa da CNN “Who’s Talking to Chris Wallace?” disse ver-se como o tipo de candidato presidencial que “consegue unir as pessoas” e que se pudesse concorrer estaria confiante na vitória.

Segundo o Insider, a constituição dos Estados Unidos da América não favorece as aspirações políticas de Schwarzenegger, uma vez que os candidatos presidenciais devem nascer obrigatoriamente na América e a estrela do filme “The Therminator” nasceu e cresceu em Thal, na Áustria, perto de Graz.

“Sem dúvida”, disse o político quando questionado por Chris Wallace sobre a sua candidatura no próximo ano. “Ponham-me a concorrer porque, vejam bem, é óbvio”. Eu vejo claramente como poderia ganhar esta eleição”.

É como eu e a Califórnia, quando me candidatei a governador”, acrescentou. “Era evidente que as pessoas estavam à procura de uma nova resposta, não de direita ou de esquerda, mas de alguém que pudesse unir a nação e que não visse o outro partido como inimigo”.

“Existem tantas coisas que precisam de ser feitas. E podem ser feitas”, disse Schwarzenegger. “O que o torna tão maravilhoso é o facto de ser exequível. É tudo exequível, ou pelo menos são as pessoas que se juntam e dizem sim podemos fazê-lo”.

Arnold Schwarzenegger acredita que o campo presidencial estava “aberto em 2016” e que o mesmo está a acontecer agora, como indica o Insider.

“Quem é realmente a pessoa que consegue juntar toda a gente?”, disse o político. “Quem é que existe hoje e leva as pessoas a dizer ‘ele não é demasiado velho’ ou não é demasiado isto ou demasiado aquilo, ou é porque agora trata-se de uma questão de saber contra quem se vota e não em quem se vota?”

Schwarzenegger é republicano mas tem criticado abertamente o seu partido nos últimos anos, especialmente em relação ao antigo presidente Donald Trump. Exemplo disso é o vídeo de sete minutos que publicou na sequência dos incidentes ocorridos em janeiro de 2021 no Capitólio, no qual apelidava os membros do Partido Republicano de “cobardes” e comparava a insurreição à ascensão dos nazis na Alemanha.

Durante o programa, Schwarzenegger disse pensar que “muitas pessoas na América estão hoje a ser enganadas” e defendeu novamente os seus comentários em relação aos eventos no Capitólio em 2021. “É claro que é uma época diferente, mas é uma ameaça à democracia e uma ameaça do que acontece às pessoas quando lhes mentem, e foi por isso que eu comparei”.