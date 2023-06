À chegada ao Grande Prémio do Canadá, a oitava corrida do Mundial de Fórmula 1, a vitória de Max Verstappen voltava a ser o cenário mais provável, previsível e expectável. Em Montreal, o neerlandês da Red Bull não desapontou e conquistou o quarto triunfo consecutivo, alcançando ainda um feito impressionante: pela primeira vez desde 2012, quando Sebastian Vettel o fez, um piloto liderou todas as voltas em três provas seguidas.

A superioridade de Verstappen, tal como tem acontecido desde o início da temporada, foi visível logo na qualificação. O piloto neerlandês carimbou a 25.ª pole-position da carreira com uma volta rápida logo no início de uma Q3 muito marcada pela chuva intensa que ia caindo no Circuito Gilles Villeneuve e controlou uma qualificação onde Sergio Pérez e Charles Leclerc nem sequer passaram da Q2, apurando-se em 12.º e 11.º, respetivamente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O piso estava super escorregadio em alguns sítios, mas conseguimos tomar todas as decisões certas, estar na pista no momento certo para fazer os tempos necessários. Estou muito contente por ter conseguido a pole-position aqui. Gosto de conduzir em piso molhado. Venho dos Países Baixos, estamos habituados a conduzir em piso molhado”, explicou Verstappen, que liderava a grelha de partida seguido de Fernando Alonso, Lewis Hamilton e George Russell. Nico Hulkenberg, cujo Haas registou o segundo melhor tempo da qualificação, foi penalizado em três lugares por não respeitar o tempo mínimo numa altura de bandeira vermelha e arrancava de 5.º.

LIGHTS OUT IN MONTREAL! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ Verstappen leads away, and Hamilton blasts past Alonso to take P2 at the first corner ????#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/r8N8eycSwj — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

Já sem grande ameaça de chuva e com o sol a brilhar no céu de Montreal, Verstappen arrancou bem este domingo e segurou desde logo a liderança do pelotão. Hamilton assumiu o protagonismo dos primeiros instantes do Grande Prémio e ultrapassou Alonso nas primeiras curvas, cimentando-se no segundo lugar e deixando o espanhol em terceiro — sendo que o Aston Martin, apesar de tudo, conseguiu resistir às investidas e Russell e não perdeu a presença no pódio.

Logan Sargeant foi o primeiro a abandonar a corrida, com a equipa a pedir-lhe que parasse o carro devido a uma “avaria crítica” no Williams, e os pilotos realizaram as paragens iniciais na volta 12. Pouco depois, Russell falhou a saída de uma curva e foi contra as barreiras, motivando a entrada em pista do safety car e caindo para o último lugar ao destruir a asa dianteira — e oferecendo paragens à borla a Verstappen, Hamilton e Alonso. No recomeço, o Red Bull reagiu bem e segurou a liderança, com o Mercedes a ficar também à frente do Aston Martin.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 12/70) George Russell smacks the wall and smashes his rear-right corner and front wing, and the @MercedesAMG comes out Amazingly, he heads back out, albeit in last place#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/qvvthjh4PB — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

A vantagem de Hamilton, porém, durou pouco. Na reta da meta e com recurso ao DRS, Alonso atingiu os 330 km/h e demonstrou a superioridade do Aston Martin face ao Mercedes em velocidade de ponta, recuperando o segundo lugar. Mais atrás, Russell ia cumprindo o único objetivo que lhe restava e galgava posições, chegando à volta 40 já em 8.º e no encalço do Williams de Alexander Albon.

Foi por essa altura, a cerca de 30 voltas do fim, que Hamilton foi novamente chamado à box para trocar de pneus, aproveitando a larga vantagem que tinha para Leclerc para regressar à pista ainda em terceiro. Verstappen e Alonso seguiram o exemplo do britânico, com tudo a manter-se inalterado na cabeça da corrida, e o Grande Prémio ia caminhando a passos largos para um desfecho completamente previsível.

LAP 22/70 ALONSO GETS HAMILTON FOR SECOND! 48 laps remaining, and these two are JUST starting to duel… sit back, and enjoy a scrap between two of the greatest to ever do it ????#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/pkykizzeMU — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

Já muito pouco mudou até ao fim, com Max Verstappen a vencer no Canadá para chegar à quarta vitória consecutiva e garantir o 100.º triunfo da Red Bull na Fórmula 1, concluindo um fim de semana de total superioridade. Fernando Alonso segurou o segundo lugar, regressando aos pódios depois de ter sido apenas 7.º em Espanha, e Lewis Hamilton encerrou o top 3 seguido de Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Pérez e Alexander Albon, que aguentou a pressão de George Russell até ao último suspiro e acabou por garantir a 7.ª posição depois do abandono do britânico nas derradeiras voltas.