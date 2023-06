Um homem com cerca de 40 anos foi encontrado este domingo, morto, na casa onde vivia, na aldeia de Golães, em Fafe, tendo o caso sido entregue à Polícia Judiciária, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros locais. Foi encontrado com a cabeça entre as grades da janela da casa onde vivia.

O alerta, segundo Paulo Ferreira, foi dado por vizinhos, e, à chegada dos bombeiros ao local, “o homem já se encontrava morto”, pelo que a sua ação “limitou-se ao corte das grades onde ficou preso”.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária, acrescentou o comandante. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Guimarães para ser autopsiado, revelou.