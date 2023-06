O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse este domingo que se opõe a qualquer acordo provisório negociado entre Washington e Teerão sobre o programa nuclear iraniano.

Nos últimos dias, os ‘media’ israelitas noticiaram que estão a ser conseguidos entendimentos entre Washington e Teerão para conter o programa nuclear iraniano, em troca do alívio de algumas sanções ocidentais contra o Irão.

Este domingo, Netanyahu disse que Israel informou os EUA da sua oposição aos entendimentos provisórios, que têm sido classificados de “mini-acordos”, criticando o seu propósito.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As autoridades israelitas acreditam que já tenham sido obtidos alguns resultados nas negociações entre os EUA e o Irão, nomeadamente no que diz respeito ao nível de enriquecimento do urânio autorizado.

O ‘site’ de notícias israelita Walla noticiou na semana passada que, ao abrigo dos “mini-acordos”, o Irão limitará o enriquecimento de urânio a 60% em troca do alívio das sanções.

Contudo, dias depois desta notícia, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, garantiu que “não há qualquer acordo”, acrescentando que os relatórios que tinham sido a base das notícias eram falsos.

Netanyahu recorda que Israel se opõe ao acordo de 2015 entre o Irão e as potências mundiais, negociado pelo ex-Presidente norte-americano Barack Obama, que procurava limitar o programa nuclear iraniano, e que foi depois abandonado unilateralmente pelo ex-Presidente Donald Trump, em 2018.

O Irão alega que o seu programa nuclear se limita a fins civis, mas Israel desafia esta versão e considera que a posse de armas nucleares por parte de Teerão é uma séria ameaça à estabilidade na região.