Morreu, este domingo, Inês Pinto, mais conhecida como Nini. A jovem de 18 anos lutava há vários anos contra uma leucemia linfoblástica aguda. Nas redes sociais, Nini criou a página “A morrer comigo”, onde dava conta da sua jornada contra o cancro e esperava quebrar tabus. Foi na página de TikTok que a morte de Inês Pinto foi anunciada.

A jovem foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda em 2020. Este é o tipo de cancro mais comum em crianças até aos 15 anos e a segunda maior causa de morte em crianças.

No entanto, os problemas de saúde da jovem revelaram-se logo à nascença, quando foi diagnosticada com neurofibromatose, uma doença genética, rara, causada por uma alteração cromossómica, e que provoca o crescimento anormal de tecido nervoso, dando origem a tumores no sistema nervoso.

Aos dois anos, teve um cancro ocular, o que resultou na perda do olho direito. A jovem fez quimioterapia durante dois anos. “A partir daí, vivi uma vida normal, com algumas idas ao hospital, mas estava na escola e a divertir-me”, contava Nini numa carta dirigida ao Papa Francisco.

A jovem conheceu inúmeras personalidades, como Cristiano Ronaldo, o Papa Francisco ou Sérgio Conceição, o treinador do FC Porto, clube do qual era adepta.

Aos 15 anos, voltava a enfrentar o cancro, com o aparecimento de uma leucemia. Depois de três ciclos de quimioterapia, Nini recebeu um transplante de medula óssea. Mas a doença voltou e ainda mais agressiva. A jovem terá decidido com o apoio dos pais, parar os tratamentos e optar pelos cuidados paliativos. “Acho que a minha vida está completa, que já recebi e dei muito amor”, dizia Nini, o ano passado, à Notícias Magazine.