Os suíços aprovaram este domingo, em referendo, uma nova lei que estabelece a neutralidade carbónica no país até 2050 e um novo imposto de 15% sobre as grandes empresas com atividade internacional, adianta a AFP.

A agência de notícias francesa refere que o “sim” à chamada “Lei Federal sobre os Objetivos de Proteção do Clima, a Inovação e o Reforço da Segurança Energética” atingiu os 57,95%, de acordo com a contagem oficial em 24 dos 26 cantões, e que o novo imposto teve uma taxa de aprovação de 78,24%, num referendo que teve uma taxa de participação de cerca de 42%.

A nova lei tinha o apoio de todos os grandes partidos e do governo federal, sendo que apenas o partido radical de direita, o SVP, fez campanha pelo “não”, acenando com o fantasma da escassez de energia e do aumento desproporcional dos preços.

“O povo suíço está a enviar um sinal forte, a lei para levar o país a zero emissões foi aprovada hoje (…) Estou muito contente por os argumentos da ciência climática terem sido ouvidos”, escreveu na rede social Twitter o especialista climático Matthias Huss, citado pela AFP.

