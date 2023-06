Cinco palestinianos morreram e mais de 90 pessoas ficaram feridas na sequência de novos confrontos com as forças israelitas na cidade de Jenin, na Cisjordânia. O incidente da manhã desta segunda-feira destacou-se devido ao uso de um helicóptero por parte das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) durante a rusga, na qual oito militares israelitas também ficaram feridos.

Três das vítimas mortais foram reclamadas pela Jihad Islâmica como membros da organização; já as autoridades palestinianas referiram que um adolescente de 15 anos também foi morto. De acordo com a Reuters, os confrontos começaram depois de uma operação operação da IDF para deter dois palestinianos suspeitos da autoria de ataques recentes acabar com os israelitas a serem atacadas pelas milícias.

Debaixo de fogo de artilharia e explosivos palestinianos, o exército levou então a cabo uma operação de extração dos veículos e dos militares feridos. Num comunicado conjunto, a Defesa israelita e a Polícia da Fronteira referem que, “durante a atividade, uma troca maciça de fogo ocorreu entre as forças e homens armados na área. Um número elevado de engenhos explosivos foram direcionados contra as forças”, tendo estas respondido com “fogo ativo”.

O recurso a helicóptero é raro, mesmo atendendo à gravidade do conflito entre israelitas e palestinianos, e reflete bem o recente escalar de tensões. De acordo com o Times of Israel, a última vez que meios aéreos foram usados na Cisjordânia remonta ao início dos anos 2000, durante a Segunda Intifada (2000-2005).

Bezalel Smotrich, líder do Partido Religioso Zionista e atual ministro das Finanças da coligação de extrema-direita liderada por Bejamin Netanyahu, afirmou que o governo deve “deixar de brincar” e defendeu que está na hora de lançar uma ofensiva alargada na região, com o objetivo, diz, de “restaurar a dissuasão”. Também o ministro da Defesa, Yoav Gallant, declarou nas redes sociais que “não há concessões na luta contra o terrorismo” e prometeu que as forças israelitas usariam todos os meios à sua disposição.

Visão diferente têm os palestinianos que, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, classificaram as operações recentes em Jenin como “uma escalada perigosa que vai arrastar a região para um derrame de sangue ainda maior”, apelando à intervenção da comunidade internacional.

A Jihad Islâmica já veio dizer que o uso de aeronaves não irá deter os fundamentalistas e prometeu “usar ferramentas que vão surpreender o inimigo”, deixando antever um escalar no nível de armamento palestiniano. A Fatah, partido nacionalista palestiniano, confirmou que combatentes das cidades vizinhas de Nablus e Tulkarem já se deslocaram para Jenin para auxiliar as milícias locais.