Morreram pelo menos duas pessoas numa debandada durante um jogo de futebol na cidade de Cotonou, no Benim. De acordo com a Al Jazeera, o incidente aconteceu no Estádio General Mathieu Kerekou, no sábado, ainda antes do início do Benim-Senegal, um jogo de qualificação para a Taça de África das Nações de 2024.

A imprensa local indica que, minutos antes do início da partida, a atenção do público passou do campo para as bancadas, quando uma multidão entrou no estádio, após ter forçado a entrada.

“As pessoas estavam a cair que nem moscas. Muitas foram pisadas, asfixiaram e algumas ficaram agarradas aos gradeamentos”, contou uma testemunha à agência Sport Africa News. “Vi as pessoas virem em massa. Quando a situação começou, os funcionários desceram as escadas, avisaram os colegas que estavam lá fora para fecharem as portas.”

Já no domingo, o ministro do Desporto do Benim esteve reunido com a organização e os seguranças para perceber mais detalhes sobre o incidente.

Habitualmente, os jogos da Seleção do Benim são de acesso gratuito, mas é necessário um passe para aceder ao recinto. Segundo o Sport Africa News, o governo do Benim anunciou 48 horas antes do jogo que as pessoas poderiam obter esses acessos em nove pontos de distribuição, que não conseguiram responder à grande procura.

A partida foi disputada na mesma e terminou com um empate (1-1).