Uma aluna do Liceu Feminino da Filadélfia, nos Estados Unidos da América, viu o seu diploma do ensino secundário ser-lhe negado depois de ter dançado até ao palco durante a cerimónia de graduação.

Ao ouvir o seu nome ser chamado, Hafsah Abdur-Rahman, de 17 anos, mostrou o seu entusiasmo com uma dança em silêncio, em frente da família e amigos, até ao palco. Quando estendeu a mão para receber o diploma, a diretora da escola, Lisa Mesi, recusou-se a fazê-lo. “Ela disse: ‘Tu não vais receber o diploma porque fizeste a multidão rir’”, explicou a jovem ao jornal The Philadelphia Inquirer.

AT 4:30: This is video of Hafsah Abdur-Rahman dancing across stage to receive her diploma at the Philadelphia High School For Girls’ graduation.

But she says her principal didn’t give it to her because she broke the rules by making the crowd laugh.

